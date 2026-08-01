Informations pratiques

Cerbère

EXPOSITION CHRISTIAN DAUCH & VIRGINIE CANDERATZ

23 Avenue Gén de Gaulle Cerbère Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-17

Illustrations numériques, peintures et huiles se répondent dans une exposition où techniques contemporaines et traditionnelles se rencontrent. Une invitation à explorer deux regards artistiques singuliers.

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23 Avenue Gén de Gaulle Cerbère 66290 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 41 85

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English :

Digital art, paintings, and oil paintings come together in an exhibition where contemporary and traditional techniques converge. An invitation to explore two unique artistic perspectives.

L’événement EXPOSITION CHRISTIAN DAUCH & VIRGINIE CANDERATZ Cerbère a été mis à jour le 2026-08-05 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE