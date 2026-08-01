EXPOSITION CHRISTIAN DAUCH & VIRGINIE CANDERATZ Cerbère
lundi 17 août 2026 · Cerbère
Informations pratiques
Cerbère
EXPOSITION CHRISTIAN DAUCH & VIRGINIE CANDERATZ
23 Avenue Gén de Gaulle Cerbère Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-17
Illustrations numériques, peintures et huiles se répondent dans une exposition où techniques contemporaines et traditionnelles se rencontrent. Une invitation à explorer deux regards artistiques singuliers.
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23 Avenue Gén de Gaulle Cerbère 66290 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 41 85
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English :
Digital art, paintings, and oil paintings come together in an exhibition where contemporary and traditional techniques converge. An invitation to explore two unique artistic perspectives.
L’événement EXPOSITION CHRISTIAN DAUCH & VIRGINIE CANDERATZ Cerbère a été mis à jour le 2026-08-05 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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