Saint-Papoul

CONCERT MUSIQUES D’ESPAGNE DE L’AUTAN COEURS DE REVEL

Saint-Papoul Aude

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Concert “Musiques d’Espagne” de L’Autan Choeurs de Revel, dirigé par Priscille

Casemajor!

Au programme de ce concert a capella, des pièces de musiques espagnole, chants sacrés et profanes de la Renaissance à nos jours. Une itinérance à la fois temporelle et linguistique, avec des chants puisés dans le Cancionero de Palacio (XVI siècle) de la Renaissance et des pièces plus contemporaines, chantés en castillan, basque et catalan.

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Saint-Papoul 11400 Aude Occitanie +33 4 68 94 97 75

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English :

Music of Spain concert by L’Autan Choeurs de Revel, conducted by Priscille

Casemajor!

The program for this a cappella concert features Spanish music, sacred and secular songs from the Renaissance to the present day. A journey through both time and language, featuring songs drawn from the Renaissance-era Cancionero de Palacio (16th century) alongside more contemporary pieces, sung in Castilian, Basque, and Catalan.

L’événement CONCERT MUSIQUES D’ESPAGNE DE L’AUTAN COEURS DE REVEL Saint-Papoul a été mis à jour le 2026-06-11 par