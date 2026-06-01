CONCERT MUSIQUES D’ESPAGNE DE L’AUTAN COEURS DE REVEL Saint-Papoul
CONCERT MUSIQUES D’ESPAGNE DE L’AUTAN COEURS DE REVEL Saint-Papoul samedi 27 juin 2026.
Saint-Papoul
CONCERT MUSIQUES D’ESPAGNE DE L’AUTAN COEURS DE REVEL
Saint-Papoul Aude
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Concert “Musiques d’Espagne” de L’Autan Choeurs de Revel, dirigé par Priscille
Casemajor!
Au programme de ce concert a capella, des pièces de musiques espagnole, chants sacrés et profanes de la Renaissance à nos jours. Une itinérance à la fois temporelle et linguistique, avec des chants puisés dans le Cancionero de Palacio (XVI siècle) de la Renaissance et des pièces plus contemporaines, chantés en castillan, basque et catalan.
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Saint-Papoul 11400 Aude Occitanie +33 4 68 94 97 75
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English :
Music of Spain concert by L’Autan Choeurs de Revel, conducted by Priscille
Casemajor!
The program for this a cappella concert features Spanish music, sacred and secular songs from the Renaissance to the present day. A journey through both time and language, featuring songs drawn from the Renaissance-era Cancionero de Palacio (16th century) alongside more contemporary pieces, sung in Castilian, Basque, and Catalan.
L’événement CONCERT MUSIQUES D’ESPAGNE DE L’AUTAN COEURS DE REVEL Saint-Papoul a été mis à jour le 2026-06-11 par