Saint-Papoul

FESTIVAL DÉODAT DE SÉVERAC POLYPHONIES DE LA CORSE AUX BALKANS

Saint-Papoul Aude

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 19:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Le festival Déodat de Séverac est dirigé par Xavier de Lignerolles et Marie Cubaynes.

Né de l’envie de Nadine Rossello, Maryanna, Golovchenko et Tatiana Lina de mettre en commun leurs propres répertoires, mêler leurs voix et sceller ainsi une rencontre qui date de plusieurs années déjà, dans un contexte où construire et reconstruire ensemble paraît

plus que jamais nécessaire. 3 voix, 3 techniques, 3 personnalités, 3 nationalités différentes qui fusionnent a capella. On retrouvera dans ce programme, entremêlées

au gré de leurs envies, des Polyphonies traditionnelles venues de Corse, d’Ukraine, de Géorgie, d’Arménie, d’Albanie, d’Italie, de Macédoine et de Bulgarie…

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Saint-Papoul 11400 Aude Occitanie +33 4 68 94 97 75

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English :

The Déodat de Séverac Festival is directed by Xavier de Lignerolles and Marie Cubaynes.

Born of the desire of Nadine Rossello, Maryanna, Golovchenko and Tatiana Lina to pool their own repertoires, mingle their voices and seal an encounter that dates back several years, at a time when building and rebuilding together seems more necessary than ever

more necessary than ever. 3 voices, 3 techniques, 3 personalities, 3 different nationalities merging a capella. In this program, intertwined with each other

traditional polyphonies from Corsica, Ukraine, Georgia, Armenia, Albania, Italy, Macedonia and Bulgaria?

L’événement FESTIVAL DÉODAT DE SÉVERAC POLYPHONIES DE LA CORSE AUX BALKANS Saint-Papoul a été mis à jour le 2026-06-04 par