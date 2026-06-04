FESTIVAL DÉODAT DE SÉVERAC POLYPHONIES DE LA CORSE AUX BALKANS Saint-Papoul
FESTIVAL DÉODAT DE SÉVERAC POLYPHONIES DE LA CORSE AUX BALKANS Saint-Papoul dimanche 2 août 2026.
Saint-Papoul
FESTIVAL DÉODAT DE SÉVERAC POLYPHONIES DE LA CORSE AUX BALKANS
Saint-Papoul Aude
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 19:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Le festival Déodat de Séverac est dirigé par Xavier de Lignerolles et Marie Cubaynes.
Né de l’envie de Nadine Rossello, Maryanna, Golovchenko et Tatiana Lina de mettre en commun leurs propres répertoires, mêler leurs voix et sceller ainsi une rencontre qui date de plusieurs années déjà, dans un contexte où construire et reconstruire ensemble paraît
plus que jamais nécessaire. 3 voix, 3 techniques, 3 personnalités, 3 nationalités différentes qui fusionnent a capella. On retrouvera dans ce programme, entremêlées
au gré de leurs envies, des Polyphonies traditionnelles venues de Corse, d’Ukraine, de Géorgie, d’Arménie, d’Albanie, d’Italie, de Macédoine et de Bulgarie…
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Saint-Papoul 11400 Aude Occitanie +33 4 68 94 97 75
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English :
The Déodat de Séverac Festival is directed by Xavier de Lignerolles and Marie Cubaynes.
Born of the desire of Nadine Rossello, Maryanna, Golovchenko and Tatiana Lina to pool their own repertoires, mingle their voices and seal an encounter that dates back several years, at a time when building and rebuilding together seems more necessary than ever
more necessary than ever. 3 voices, 3 techniques, 3 personalities, 3 different nationalities merging a capella. In this program, intertwined with each other
traditional polyphonies from Corsica, Ukraine, Georgia, Armenia, Albania, Italy, Macedonia and Bulgaria?
L’événement FESTIVAL DÉODAT DE SÉVERAC POLYPHONIES DE LA CORSE AUX BALKANS Saint-Papoul a été mis à jour le 2026-06-04 par