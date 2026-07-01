Festival « Rires & Patrimoine », Abbaye-cathédrale de Saint-Papoul, Saint-Papoul

Informations pratiques

Festival « Rires & Patrimoine » Dimanche 20 septembre, 15h00 Abbaye-cathédrale de Saint-Papoul Aude

Participation libre mais nécessaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:30:00+02:00

Pendant les Journées européennes du patrimoine, une après-midi entière sera consacrée au spectacle vivant, toujours avec la complicité de Marie Salvetat de Rouge Carmen.

À l’abbaye-cathédrale, une programmation ouverte à tous vous attend entre jeux, musique, cirque et rêverie sonore.

De 15h à 17h : Jouons à l’abbaye ! Graines de Jeux crée et anime des espaces de jeux éphémères, sous différentes formes et pour tous les publics.

De 15h30 à 16h30 : Sieste électronique, CLIMAPSTIC, par la compagnie La Complète. CLIMAPSTIC propose un concert en mode « sieste électronique », dans une atmosphère chill, vaporeuse et planante, accompagnée de sons de nature, de grenouilles et d’oiseaux.

À 17h : spectacle de cirque SMACK, par la compagnie La Bonne Pioche. Parce « qu’il y en a marre de tous ces mâles à côté de la flaque », SMACK nous plonge dans la grande épopée amoureuse de la Reinette verte.

SMACK est un conte scientifique grandeur nature, qui revisite le mythe de la grenouille et du crapaud. Ici, la nature nous tend des miroirs : celui de nos équilibres amoureux et celui de notre lien au vivant. On observe à la loupe les relations entre mâles et femelles, et le public fait partie intégrante de cet écosystème. La parade nuptiale devient numéro aérien, et le marais, une véritable scène de cirque.

À 18h : concert A Modo Mio, par la compagnie Grassparossa. « A modo mio », qui signifie « à ma façon » en italien, est une traversée, un répertoire de chansons d’auteurs et d’autrices de notre terre natale, l’Italie. Comme dans tout exil, le chemin est caillouteux, le pas incertain et la blessure du déracinement toujours vive. À travers la musique et le chant, nous cherchons à la faire fleurir.

Buvette associative sur place.

Participation libre, mais nécessaire.

Abbaye-cathédrale de Saint-Papoul Place Monseigneur de Langle, 11400 Saint-Papoul, France Saint-Papoul 11400 Aude Occitanie +33468949775 https://abbaye-saint-papoul.com Nichée au cœur du Pays Cathare, entre Carcassonne et Toulouse, l’abbaye-cathédrale de Saint-Papoul jouit d’une histoire riche, vieille de plus d’un millénaire ! Une influence qui se ressent dans l’architecture de ce magnifique édifice. Cloître, salle capitulaire, ancienne cathédrale au chœur baroque, chevet roman et l’immanquable tour-porche. Un véritable joyau ! Parking.

Pendant les Journées européennes du patrimoine, une après-midi entière sera consacrée au spectacle vivant, toujours avec la complicité de Marie Salvetat de Rouge Carmen.

©Marie Salvetat