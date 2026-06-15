JEP 2026 FESTIVAL RIRES ET PATRIMOINE ÉDITION SPÉCIALE 11 ANS Saint-Papoul

Saint-Papoul

JEP 2026 FESTIVAL RIRES ET PATRIMOINE ÉDITION SPÉCIALE 11 ANS

5 Place Monseigneur de l’Angle Saint-Papoul Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Festival Rires et Patrimoine 11, le Dimanche 20 septembre de 15h00 à 19h00 à l’ Abbaye cathédrale

Pendant les journées européennes du Patrimoine, une après-midi entière est consacrée au spectacle vivant. Toujours avec la complicité de Marie Salvetat de Rouge Carmen, nous vous proposons

De 15h00 à 17h00 Jouons dans l’abbaye! Graines de Jeux crée et anime des espaces de jeux éphémères sous différentes formes et pour tout public!

Et de 15h30 à 16h30 Sieste électronique CLIMAPSTIC Cie la Complète.

CLIMAPSTIC propose un concert en mode sieste électronique dans une atmosphère chill, vaporeuse et planante accompagnée par des sons de nature, grenouilles et oiseaux.

A 17h00 Spectacle Cirque Smack Cie LA Bonne Pioche.

Parce qu’il y en a marre de tous ces mâles à côté de la flaque, SMACK nous plonge dans la grande épopée amoureuse de la Reine(ette) verte ! SMACK, c’est un conte scientifique grandeur nature, qui revisite le mythe de la grenouille et du crapaud. Ici, la nature nous tend des miroirs celui de nos équilibres amoureux… et celui de notre lien au vivant. On observe à la loupe les relations entre mâles et femelles, et le public fait partie intégrante de cet écosystème ! La parade nuptiale devient numéro aérien, et le marais, une véritable scène de cirque!

Puis à 18h00 Concert A Modo Mio Cie Grassparossa.

À modo mio, qui signifie: à ma façon, en italien, est une traversée… un répertoire de chansons d’auteurs et autrices de notre terre natale, l’Italie. Comme dans tout exil, le chemin est caillouteux, le pas incertain et la blessure de notre déracinement toujours vive. À travers la musique et le chant nous cherchons à la faire fleurir….avec vous.

Participation libre.

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5 Place Monseigneur de l’Angle Saint-Papoul 11400 Aude Occitanie +33 4 68 94 97 75

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English :

Rires et Patrimoine Festival 11, Sunday, September 20, from 3:00 PM to 7:00 PM at the Cathedral Abbey

During European Heritage Days, an entire afternoon is dedicated to live performances. Once again, in collaboration with Marie Salvetat of Rouge Carmen, we present:

From 3:00 PM to 5:00 PM: Let’s Play in the Abbey! Graines de Jeux creates and runs temporary play areas in various formats for all ages!

And from 3:30 PM to 4:30 PM: Electronic Nap CLIMAPSTIC Cie la Complète.

CLIMAPSTIC presents a concert in “electronic siesta” mode in a chill, dreamy, and trippy atmosphere accompanied by the sounds of nature, frogs, and birds.

At 5:00 PM: Circus Show? Smack? Cie LA Bonne Pioche.

Because we’re fed up with all that mess by the puddle, SMACK plunges us into the great love epic of the Green Queen(ette)! SMACK is a life-size scientific tale that revisits the myth of the frog and the toad. Here, nature holds up mirrors to us: one reflecting our romantic balances… and another our connection to all living things. We take a close look at the relationships between males and females, and the audience becomes an integral part of this ecosystem! The courtship ritual becomes a lighthearted performance, and the marsh, a veritable circus stage!

Then at 6:00 PM: A Modo Mio Concert Cie Grassparossa.

A modo mio, which means “my way” in Italian, is a journey… a repertoire of songs by songwriters from our homeland, Italy. As in any exile, the path is rocky, our steps uncertain, and the wound of our uprooting still raw. Through music and song, we seek to help it blossom… with you.

Free admission.

L’événement JEP 2026 FESTIVAL RIRES ET PATRIMOINE ÉDITION SPÉCIALE 11 ANS Saint-Papoul a été mis à jour le 2026-06-15 par