Visite libre de l’abbaye-cathédrale de Saint-Papoul, Abbaye-cathédrale de Saint-Papoul, Saint-Papoul
samedi 19 septembre 2026 · Abbaye-cathédrale de Saint-Papoul · Saint-Papoul
Informations pratiques
Visite libre de l’abbaye-cathédrale de Saint-Papoul 19 et 20 septembre Abbaye-cathédrale de Saint-Papoul Aude
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez découvrir gratuitement ce monument historique millénaire.
Ancienne abbaye bénédictine, siège de l’évêché de Saint-Papoul de 1317 à la Révolution, ce site est aujourd’hui l’un des lieux emblématiques du Pays cathare.
Abbaye-cathédrale de Saint-Papoul Place Monseigneur de Langle, 11400 Saint-Papoul, France Saint-Papoul 11400 Aude Occitanie +33468949775 https://abbaye-saint-papoul.com Nichée au cœur du Pays Cathare, entre Carcassonne et Toulouse, l’abbaye-cathédrale de Saint-Papoul jouit d’une histoire riche, vieille de plus d’un millénaire ! Une influence qui se ressent dans l’architecture de ce magnifique édifice. Cloître, salle capitulaire, ancienne cathédrale au chœur baroque, chevet roman et l’immanquable tour-porche. Un véritable joyau ! Parking.
Venez découvrir gratuitement ce monument historique millénaire.
©adt-aude-vincent-photographie
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