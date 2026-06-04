Saint-Papoul

RE-CONNEXION-S LA NUIT EN FANFARE

Saint-Papoul Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 19:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Soirée La Nuit en Fanfare , Saison culturelle du Département de l’Aude

lace Monseigneur de Langle et jardin de l’abbaye!

Au programme:

– 19h La Fanfare du Minervois. Elle est née du désir d’insuffler du groove dans sa campagne et de cuivrer son vignoble. Ses fanfarons ont foulé aux pieds les traditions pour en extraire de nouveaux jus, ciseler un goût fruité de la fête. La Fanfare du Minervois est comme son vin c’est charnel, enraciné, avec de chaleureux arômes de fruits exotiques… Un programme de mazurkas, valses, reggae, musiques traditionnelles ! Ambiance joyeuse et festive assurée.

– 21h Projection du court-métrage d’animation Au premier dimanche d’août, de Florence

Miailhe. Un petit village dans le sud de la France un soir d’été ; les danseurs de tous âges se révèlent lors du bal qui se prolonge tard dans la nuit. César du meilleur court métrage en 2002.

– 21h30 Projection du film En fanfare, d’Emmanuel Courcol, 2024. Thibaut (Benjamin Lavernhe), chef d’orchestre star et mondialisé, découvre qu’il a un frère, Jimmy

(Pierre Lottin), employé de cantine dans une petite ville du Nord et tromboniste dans une fanfare. Tout les oppose sauf la musique, figurant dans leur capital génétique. Ils se révèlent complémentaires, et même indispensables l’un à l’autre, construisant des ponts tout en restant chacun sur sa rive.

Les projections en plein-air sont assurées par Ciném’Aude. Foodtrucks sur place.

Gratuit!!!

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Saint-Papoul 11400 Aude Occitanie +33 4 68 94 97 75

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English :

La Nuit en Fanfare evening, cultural season of the Département de l?Aude

monseigneur de Langle square and abbey garden!

On the program:

– 7pm: La Fanfare du Minervois. La Fanfare du Minervois was born of a desire to breathe groove into the countryside and brass up the vineyards. Its fanfarons have trampled on traditions to extract new juices, chiseling out a fruity taste of celebration. La Fanfare du Minervois is like its wine: fleshy, rooted, with warm aromas of exotic fruits? A program of mazurkas, waltzes, reggae and traditional music! A joyful, festive atmosphere guaranteed.

– 9pm: Screening of the animated short Au premier dimanche d?août, by Florence

Miailhe. A small village in the south of France on a summer’s evening; dancers of all ages come together for a ball that goes on late into the night. César for best short film in 2002.

– 9:30pm: Screening of Emmanuel Courcol’s film En fanfare, 2024. Thibaut (Benjamin Lavernhe), a star conductor with a global reach, discovers he has a brother, Jimmy

(Pierre Lottin), a canteen worker in a small northern town and trombonist in a brass band. Everything opposes them except music, which is part of their genetic make-up. They turn out to be complementary, and even indispensable to each other, building bridges while remaining on their respective shores.

Open-air screenings organized by Ciném?Aude. Foodtrucks on site.

Free admission!!!

L’événement RE-CONNEXION-S LA NUIT EN FANFARE Saint-Papoul a été mis à jour le 2026-06-04 par