Concert musiques du monde avec Morena&Fausta à Paris – 30 mai, École de musique, Paris

Concert musiques du monde avec Morena&Fausta à Paris – 30 mai Samedi 30 mai, 20h00 École de musique Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T20:00:00+02:00 – 2026-05-30T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T20:00:00+02:00 – 2026-05-30T22:00:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://url.hormur.com/89624013 (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Plongez dans une expérience musicale unique avec le Concert musiques du monde à l’École de musique. Le 30 mai 2026, Morena&Fausta vous emmèneront dans un voyage musical à travers les sonorités envoûtantes de l’Italie et du Brésil. Dans un cadre intime avec seulement 20 places disponibles, laissez-vous transporter par les harmonies saisissantes fusionnant musique italienne et samba brésilien. Ce concert est un moment rare, une rencontre authentique avec des artistes passionnés. Ne manquez pas cette soirée chaleureuse au cœur du 20ème arrondissement de Paris. 30/05/2026 École de musique, Paris 20ème ️ 15 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

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École de musique Paris 20ème Paris 75020 Quartier du Père-Lachaise Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://url.hormur.com/89624013 »}] [{« link »: « https://url.hormur.com/89624013 »}]

Concert unique à Paris 20ème : Musiques du monde avec Morena&Fausta. Hormur Musique