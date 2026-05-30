Concert Musiques du Monde – Paris 20 Académie Transversale de Musique – Paris 20 Paris

Musique italienne et dialectale (Pino Daniele, Roberto Murole, Rosa Balistreri…) se mélangent avec la samba brésilienne (Jorge Aragao, Arlindo Cruz, Roberta Sà…) pour créer des arrangements à la croisée de plusieurs cultures et langues. Morena et Fausta fusionnent leur deux voix pour donner vie à des harmonies qui vous amènerons d’un continent à l’autre. Réserver sa place, c’est aussi soutenir l’artiste et rendre ce moment possible.

Tarif : 15 euros l’entrée.

L’Académie Transversale de Musique (Paris 20) vous convie à un concert de Musiques du Monde, au 108 Avenue Gambetta, le samedi 30 mai à 20h pour découvrir le duo Morena&Fausta !

Le samedi 30 mai 2026

de 20h00 à 22h00

payant

15 euros l’entrée.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-31T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T20:00:00+02:00_2026-05-30T22:00:00+02:00

Académie Transversale de Musique – Paris 20 108, avenue Gambetta 75020 En face du métro St FargeauParis

https://hormur.com/event/019e1630-546e-73df-8787-814989e84d4d?mtm_campaign=org-sharing +33611432471 communication.rendezvousmusical@gmail.com



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