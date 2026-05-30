Concert Musiques du Monde – Paris 20 Académie Transversale de Musique – Paris 20 Paris
Concert Musiques du Monde – Paris 20 Académie Transversale de Musique – Paris 20 Paris samedi 30 mai 2026.
Musique italienne et dialectale (Pino Daniele, Roberto Murole, Rosa Balistreri…) se mélangent avec la samba brésilienne (Jorge Aragao, Arlindo Cruz, Roberta Sà…) pour créer des arrangements à la croisée de plusieurs cultures et langues. Morena et Fausta fusionnent leur deux voix pour donner vie à des harmonies qui vous amènerons d’un continent à l’autre. Réserver sa place, c’est aussi soutenir l’artiste et rendre ce moment possible.
Tarif : 15 euros l’entrée.
L’Académie Transversale de Musique (Paris 20) vous convie à un concert de Musiques du Monde, au 108 Avenue Gambetta, le samedi 30 mai à 20h pour découvrir le duo Morena&Fausta !
Le samedi 30 mai 2026
de 20h00 à 22h00
payant
15 euros l’entrée.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T23:00:00+02:00
fin : 2026-05-31T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T20:00:00+02:00_2026-05-30T22:00:00+02:00
Académie Transversale de Musique – Paris 20 108, avenue Gambetta 75020 En face du métro St FargeauParis
https://hormur.com/event/019e1630-546e-73df-8787-814989e84d4d?mtm_campaign=org-sharing +33611432471 communication.rendezvousmusical@gmail.com
Afficher la carte du lieu Académie Transversale de Musique – Paris 20 et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Jam session Electro Jazz / Par Analogik Stomp Machine JASS CLUB PARIS Paris 31 mai 2026
- MOZART, MOI ? JAMAIS ! – MOZART, MOI ? JAMAIS ! DE FRANÇOIS MOSCHETTA STUDIO RASPAIL Paris 31 mai 2026
- DU CLASSIQUE AU JAZZ ORANGERIE DU PARC DE BAGATELLE Paris 31 mai 2026
- NADIR BEN LE SOLO – PARIS Paris 31 mai 2026
- BARNS COURTNEY LES ETOILES Paris 31 mai 2026