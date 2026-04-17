Concert MZH Project Blackrock Irish Pub Landerneau

Landerneau

Concert MZH Project

Blackrock Irish Pub 18 Rue du Chanoine Kerbrat Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 21:00:00

fin : 2026-05-07 23:59:00

Date(s) :

2026-05-07

MZH Project est un projet musical porté par trois artistes reconnus de la scène bretonne Mister Tiger (Jean-Christophe Colliou), Mister Flamingo (Pierre Le Bourdonnec) et Mister Zebra (Ludovic Berrou), tous issus du célèbre groupe Merzhin. Forts de leur expérience et de leur complicité, ils proposent un concert à la fois dynamique, accessible et participatif.

Pour ce 3ème concert au BlackRock Irish Pub, le groupe revient avec une formule qui a déjà séduit le public un mélange de reprises de variétés françaises et internationales, revisitées avec leur touche personnelle et leur énergie communicative.

Un concert interactif avec quiz musical !

La particularité du concert MZH Project ? Une dimension ludique et interactive ! Le public est invité à participer à un quiz musical pour deviner les morceaux qui seront joués pendant la soirée. Une manière originale de vivre le concert autrement, en créant une véritable connexion entre les artistes et le public.

Cette interaction rend chaque concert unique et renforce l’ambiance conviviale qui fait la réputation du groupe. .

Blackrock Irish Pub 18 Rue du Chanoine Kerbrat Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 2 98 21 53 17

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English : Concert MZH Project

L’événement Concert MZH Project Landerneau a été mis à jour le 2026-04-17 par OT LANDERNEAU DAOULAS