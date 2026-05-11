Concert Nada Mas La Bernerie-en-Retz
Concert Nada Mas La Bernerie-en-Retz jeudi 13 août 2026.
La Bernerie-en-Retz
Concert Nada Mas
Place Bellevue La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 21:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Venez profiter du concert Nada Mas sous une ambiance brésilienne à la Bernerie-en-Retz.
Le groupe Nada Mas à L’univers brésilien, réchauffe les esprits.
Ils sont spécialisés dans les musiques et chansons celto-latines. Ils sont prêts à vous accueillir, les pieds dans le sable, à La Bernerie pour cette saison estivale 2026.
infos pratiques:
En cas de mauvais temps, le concert se repliera à la salle des fêtes.
Stationnement gratuit Parking de La Chaussée.
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Place Bellevue La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 70 56 animation@mairie-labernerie.fr
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English :
Come and enjoy the Brazilian ambience of the Nada Mas concert in La Bernerie-en-Retz.
L’événement Concert Nada Mas La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2026-05-08 par I_OT Pornic
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