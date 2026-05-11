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Concert Nada Mas La Bernerie-en-Retz

Concert Nada Mas La Bernerie-en-Retz jeudi 13 août 2026.

Adresse : Place Bellevue

Ville : 44760 La Bernerie-en-Retz

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

La Bernerie-en-Retz

Concert Nada Mas

Place Bellevue La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 21:00:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Venez profiter du concert Nada Mas sous une ambiance brésilienne à la Bernerie-en-Retz.
Le groupe Nada Mas à L’univers brésilien, réchauffe les esprits. 
Ils sont spécialisés dans les musiques et chansons celto-latines. Ils sont prêts à vous accueillir, les pieds dans le sable, à La Bernerie pour cette saison estivale 2026.
 
 infos pratiques:

En cas de mauvais temps, le concert se repliera à la salle des fêtes.
Stationnement gratuit Parking de La Chaussée.

Découvrez ici tous les événements de La Bernerie en Retz.   .

Place Bellevue La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 70 56  animation@mairie-labernerie.fr

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English :

Come and enjoy the Brazilian ambience of the Nada Mas concert in La Bernerie-en-Retz.

L’événement Concert Nada Mas La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2026-05-08 par I_OT Pornic

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