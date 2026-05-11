La Bernerie-en-Retz

Concert Nada Mas

Place Bellevue La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Venez profiter du concert Nada Mas sous une ambiance brésilienne à la Bernerie-en-Retz.

Le groupe Nada Mas à L’univers brésilien, réchauffe les esprits.

Ils sont spécialisés dans les musiques et chansons celto-latines. Ils sont prêts à vous accueillir, les pieds dans le sable, à La Bernerie pour cette saison estivale 2026.



infos pratiques:

En cas de mauvais temps, le concert se repliera à la salle des fêtes.

Stationnement gratuit Parking de La Chaussée.

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Place Bellevue La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 70 56 animation@mairie-labernerie.fr

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English :

Come and enjoy the Brazilian ambience of the Nada Mas concert in La Bernerie-en-Retz.

L’événement Concert Nada Mas La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2026-05-08 par I_OT Pornic