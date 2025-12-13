Les Moutiers-en-Retz

Concert Nada Mas

Place de l’église Madame Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 21:00:00

fin : 2026-08-01 21:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Aux Moutiers-en-Retz, le concert du groupe Nada Mas promet une soirée musicale intense et festive, portée par l’énergie du live.

Nada Mas un groupe de 5 musiciens au service du live

Nada Mas est une formation de cinq musiciens pensée pour la scène et l’animation musicale. Leur force repose sur un jeu collectif efficace et une énergie communicative, idéale pour créer une ambiance immédiate avec le public.

Un esprit de groupe tourné vers la fête et le partage

Nada Mas privilégie la proximité avec le public et l’intensité du moment. Leur musique s’inscrit dans une dynamique festive, conçue pour faire vibrer les événements locaux et rassembler toutes les générations.

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Place de l’église Madame Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 72 05 accueil@mairie-lesmoutiersenretz.fr

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English :

In Moutiers-en-Retz, the concert by the group Nada Mas promises an intense, festive evening of music and live energy.

L’événement Concert Nada Mas Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2026-05-05 par I_OT Pornic