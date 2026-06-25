Concert Nando Latino / Christian Brogniard Eglise Saint-Cyr XIIe siècle Saint-Cirgues
Concert Nando Latino / Christian Brogniard Eglise Saint-Cyr XIIe siècle Saint-Cirgues vendredi 14 août 2026.
Saint-Cirgues
Concert Nando Latino / Christian Brogniard
Eglise Saint-Cyr XIIe siècle 18 rue de l’Allier Saint-Cirgues Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Voyage en Amérique du Sud. Flûtes indiennes, flûtes de pans, guitares, chants.
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Eglise Saint-Cyr XIIe siècle 18 rue de l’Allier Saint-Cirgues 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 46 57
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English :
A Trip to South America. Indian flutes, pan flutes, guitars, songs.
L’événement Concert Nando Latino / Christian Brogniard Saint-Cirgues a été mis à jour le 2026-06-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier