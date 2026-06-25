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Concert Nando Latino / Christian Brogniard Eglise Saint-Cyr XIIe siècle Saint-Cirgues

Concert Nando Latino / Christian Brogniard Eglise Saint-Cyr XIIe siècle Saint-Cirgues vendredi 14 août 2026.

Lieu
Eglise Saint-Cyr XIIe siècle
Adresse
18 rue de l'Allier
Ville
43380 Saint-Cirgues
Département
Haute-Loire
Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif

Saint-Cirgues

Concert Nando Latino / Christian Brogniard

Eglise Saint-Cyr XIIe siècle 18 rue de l’Allier Saint-Cirgues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Voyage en Amérique du Sud. Flûtes indiennes, flûtes de pans, guitares, chants.
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Eglise Saint-Cyr XIIe siècle 18 rue de l’Allier Saint-Cirgues 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 46 57 

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English :

A Trip to South America. Indian flutes, pan flutes, guitars, songs.

L’événement Concert Nando Latino / Christian Brogniard Saint-Cirgues a été mis à jour le 2026-06-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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