Concert Nando Latino / Christian Brogniard Eglise Saint-Cyr XIIe siècle Saint-Cirgues

Saint-Cirgues

Concert Nando Latino / Christian Brogniard

Eglise Saint-Cyr XIIe siècle 18 rue de l’Allier Saint-Cirgues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Voyage en Amérique du Sud. Flûtes indiennes, flûtes de pans, guitares, chants.

.

Eglise Saint-Cyr XIIe siècle 18 rue de l’Allier Saint-Cirgues 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 46 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A Trip to South America. Indian flutes, pan flutes, guitars, songs.

L’événement Concert Nando Latino / Christian Brogniard Saint-Cirgues a été mis à jour le 2026-06-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier