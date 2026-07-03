Informations pratiques

Saint-Cirgues

Repas Champêtre à Saint Cirgues

Village | Saint-Cirgues Saint-Cirgues Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Repas Champêtre annuel du village, organisé par l’association Vivre à Saint Cirgues .

A partir de 19h, au menu entrée, saucisses, pommes de terre, fromage, tarte aux pommes.

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Village | Saint-Cirgues Saint-Cirgues 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 46 57

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English :

The village’s annual country-style dinner, organized by the Vivre à Saint Cirgues association.

Starting at 7:00 p.m., the menu includes: appetizer, sausages, potatoes, cheese, and apple pie.

L’événement Repas Champêtre à Saint Cirgues Saint-Cirgues a été mis à jour le 2026-07-03 par Communauté de communes des rives Haut-Allier