Les balades du patrimoine visite Guidée de Saint-Cirgues Saint-Cirgues samedi 18 juillet 2026.

Saint-Cirgues

Les balades du patrimoine visite Guidée de Saint-Cirgues

église Saint-Cirgues Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Avec l'été, l'Astrolabe "prend le large" avec son programme de rendez-vous artistiques et culturels "hors les murs"

Avec l'été, l'Astrolabe "prend le large" avec son programme de rendez-vous artistiques et culturels "hors les murs". Un art de vivre la culture, la tête dans les étoiles, sur les chemins de traverse du Grand-Figeac. Laissez-vous tenter par une balade qui vous révèlera les secrets de nos villages. Ces visites vous donneront un aperçu des richesses du Pays d’art et d’histoire.

Rendez-vous devant l’église.

Occupant une position dominante dans le Ségala lotois, ce village témoigne de ses vocations sociales, commerçantes et agricoles traditionnelles.

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église Saint-Cirgues 46210 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25 info@tourisme-figeac.com

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English :

With the %E9t%E9, the Astrolabe “sets sail” with its program of artistic and cultural events “off-site”

L’événement Les balades du patrimoine visite Guidée de Saint-Cirgues Saint-Cirgues a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Figeac