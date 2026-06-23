AGENDA · Saint-Cirgues
Spectacle de Danse aérienne avec violons Colophane Saint-Cirgues
samedi 18 juillet 2026 · Saint-Cirgues
Informations pratiques
Saint-Cirgues
Spectacle de Danse aérienne avec violons Colophane
Saint-Cirgues Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Colophane, un envol né de l'air et de la musique.
Colophane, un envol né de l'air et de la musique.
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Saint-Cirgues 46210 Lot Occitanie +33 6 81 05 33 31
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English :
Colophane: A Flight into the World of Air and Music.
L’événement Spectacle de Danse aérienne avec violons Colophane Saint-Cirgues a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Figeac
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