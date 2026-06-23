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AGENDA · Saint-Cirgues

Spectacle de Danse aérienne avec violons Colophane Saint-Cirgues

samedi 18 juillet 2026 · Saint-Cirgues

Spectacle de Danse aérienne avec violons Colophane Saint-Cirgues

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Ville
46210 Saint-Cirgues
Département
Lot
Tarif
Participation libre

Saint-Cirgues

Spectacle de Danse aérienne avec violons Colophane

Saint-Cirgues Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Colophane, un envol né de l'air et de la musique.

Colophane, un envol né de l'air et de la musique.

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Saint-Cirgues 46210 Lot Occitanie +33 6 81 05 33 31 

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English :

Colophane: A Flight into the World of Air and Music.

L’événement Spectacle de Danse aérienne avec violons Colophane Saint-Cirgues a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Figeac

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