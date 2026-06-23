Informations pratiques

Saint-Cirgues

Spectacle de Danse aérienne avec violons Colophane

Saint-Cirgues Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Colophane, un envol né de l'air et de la musique.

Colophane, un envol né de l'air et de la musique.

.

Saint-Cirgues 46210 Lot Occitanie +33 6 81 05 33 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Colophane: A Flight into the World of Air and Music.

L’événement Spectacle de Danse aérienne avec violons Colophane Saint-Cirgues a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Figeac