La Famille vient en Mangeant à Saint-Cirgues Saint-Cirgues
La Famille vient en Mangeant à Saint-Cirgues Saint-Cirgues vendredi 10 juillet 2026.
Saint-Cirgues
La Famille vient en Mangeant à Saint-Cirgues
Saint-Cirgues Lot
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 20:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Le Collectif Nous Autres accueille dans le bourg de Saint Cirgues la Cie MMM.
Si vous n’avez pas encore vu ce spectacle, il faut venir le voir
Le Collectif Nous Autres accueille dans le bourg de Saint Cirgues la Cie MMM.
Si vous n’avez pas encore vu ce spectacle, il faut venir le voir. Si vous l’avez déjà vu, il faut venir le revoir !
A partir de 10 ans. Durée 1h15.
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Saint-Cirgues 46210 Lot Occitanie
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English :
The Collectif Nous Autres welcomes the MMM Company to the village of Saint Cirgues.
If you haven’t seen this show yet, you have to come see it
L’événement La Famille vient en Mangeant à Saint-Cirgues Saint-Cirgues a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Figeac