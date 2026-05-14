Concert No Made Land Le Coupe Gorge Parthenay
Concert No Made Land Le Coupe Gorge Parthenay samedi 18 juillet 2026.
Parthenay
Concert No Made Land
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
No Made Land, groupe originaire de Poitiers. Le Rock, le Blues, le Funk, la Vie… sont leurs principaux ingrédients musicaux avec une touche personnelle se poser, débrancher, écouter … 2/3 texte en français, 1/3 en anglais .
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com
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English :
L’événement Concert No Made Land Parthenay a été mis à jour le 2026-05-12 par CC Parthenay Gâtine
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