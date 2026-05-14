Concert No Made Land Le Coupe Gorge Parthenay

Parthenay

Concert No Made Land

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 21:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

No Made Land, groupe originaire de Poitiers. Le Rock, le Blues, le Funk, la Vie… sont leurs principaux ingrédients musicaux avec une touche personnelle se poser, débrancher, écouter … 2/3 texte en français, 1/3 en anglais .

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert No Made Land Parthenay a été mis à jour le 2026-05-12 par CC Parthenay Gâtine