Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert No Made Land Le Coupe Gorge Parthenay

Concert No Made Land Le Coupe Gorge Parthenay

Concert No Made Land Le Coupe Gorge Parthenay samedi 18 juillet 2026.

Lieu : Le Coupe Gorge

Adresse : 2 Rue de la Vau Saint Jacques

Ville : 79200 Parthenay

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : Gratuit

Parthenay

Concert No Made Land

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

No Made Land, groupe originaire de Poitiers. Le Rock, le Blues, le Funk, la Vie… sont leurs principaux ingrédients musicaux avec une touche personnelle se poser, débrancher, écouter … 2/3 texte en français, 1/3 en anglais   .

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07  rotureauch@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert No Made Land Parthenay a été mis à jour le 2026-05-12 par CC Parthenay Gâtine

À voir aussi à Parthenay (Deux-Sèvres)