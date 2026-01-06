Concert No pain no pain (post-rock électronique) La Loco Quimperlé

Concert No pain no pain (post-rock électronique)

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-22 02:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Ce duo roule pleine balle, il nous conduit entre ombre et lumière, sous la pluie d’un soleil radieux.

Et si leur nom est en miroir, c’est pour toujours mieux avouer que l’un est le reflet de l’autre. Écho éclatant de la noirceur que nous abritons tous, leur musique suffoque le post-rock alors que la lumière, elle, est toute proche.

Leur premier album Radiance s’est écrit chez eux, dans cette Bretagne qui leur est chère. Manifeste instrumental ou évidence fraternelle, ici pas besoin de chanter car l’envie n’y est pas. On affronte le fait que les voix peuvent être une entrave à la fièvre qui les anime, alors on les confie à d’autres.

Les passages aériens et planants s’allient aux murs de guitares rageurs et massifs, un relief singulier sublimé par des textes personnels forts. Leur post-rock électronique dégage avec rage et émotion un son lourd, puissant et incisif. .

