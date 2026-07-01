UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lagord

Concert Noche de Cumbia #3 avenue du Fief Rose Lagord

vendredi 24 juillet 2026 · avenue du Fief Rose · Lagord

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
avenue du Fief Rose
Adresse
La Trampa
Ville
17140 Lagord
Département
Charente-Maritime
Tarif

Lagord

Concert Noche de Cumbia #3

avenue du Fief Rose La Trampa Lagord Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

ALERTE GROSSE SOIRÉE LA CUMBIA DÉBARQUE À LA TRAMPA !
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avenue du Fief Rose La Trampa Lagord 17140 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   contact@latrampa.fr

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English :

BIG NIGHT OUT ALERT: CUMBIA IS COMING TO LA TRAMPA!

L’événement Concert Noche de Cumbia #3 Lagord a été mis à jour le 2026-07-14 par Nous La Rochelle

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