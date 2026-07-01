AGENDA · Lagord
Concert Noche de Cumbia #3 avenue du Fief Rose Lagord
vendredi 24 juillet 2026 · avenue du Fief Rose · Lagord
Informations pratiques
Lagord
Concert Noche de Cumbia #3
avenue du Fief Rose La Trampa Lagord Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
ALERTE GROSSE SOIRÉE LA CUMBIA DÉBARQUE À LA TRAMPA !
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avenue du Fief Rose La Trampa Lagord 17140 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@latrampa.fr
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English :
BIG NIGHT OUT ALERT: CUMBIA IS COMING TO LA TRAMPA!
L’événement Concert Noche de Cumbia #3 Lagord a été mis à jour le 2026-07-14 par Nous La Rochelle
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