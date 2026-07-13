Concert Nolwenn Arzel route de Sainte-Anne Fouesnant

Informations pratiques

Fouesnant

Concert Nolwenn Arzel

route de Sainte-Anne Chapelle Sainte-Anne Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Nolwenn Arzel est une des figures et des voix emblématiques de la harpe en Bretagne. Après avoir accompagné Nolwenn Le Roy, Gaetan Roussel, Gilles Servat ou encore Carlos Nunez, son engagement et la qualité de sa musique n’est plus à démontrer.

Ses univers sont faits d’engagements, d’histoires et de vies des gens d’ici. Sa musique est un subtil voyage entre hier et aujourd’hui .

route de Sainte-Anne Chapelle Sainte-Anne Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 88 37 67 62

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English :

L’événement Concert Nolwenn Arzel Fouesnant a été mis à jour le 2026-07-13 par OT FOUESNANT LES GLENAN