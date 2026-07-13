Concert Nolwenn Arzel route de Sainte-Anne Fouesnant
jeudi 13 août 2026 · route de Sainte-Anne · Fouesnant
Informations pratiques
Fouesnant
Concert Nolwenn Arzel
route de Sainte-Anne Chapelle Sainte-Anne Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Nolwenn Arzel est une des figures et des voix emblématiques de la harpe en Bretagne. Après avoir accompagné Nolwenn Le Roy, Gaetan Roussel, Gilles Servat ou encore Carlos Nunez, son engagement et la qualité de sa musique n’est plus à démontrer.
Ses univers sont faits d’engagements, d’histoires et de vies des gens d’ici. Sa musique est un subtil voyage entre hier et aujourd’hui .
route de Sainte-Anne Chapelle Sainte-Anne Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 6 88 37 67 62
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Nolwenn Arzel Fouesnant a été mis à jour le 2026-07-13 par OT FOUESNANT LES GLENAN
À voir aussi à Fouesnant (Finistère)
- Escale des arts expositions de Marie-Hélène Cotten et Nicole Gouiffès l’Archipel Fouesnant 20 juillet 2026
- Dancing Spirit | Place aux Mômes, cap coz, Fouesnant 21 juillet 2026
- Place aux Mômes spectacle en plein-air pour enfants Théâtre de Pen an Cap Cap-Coz Fouesnant 21 juillet 2026
- Côté Cour Spectacle tout public Cour de l’école de Kérourgué Fouesnant 22 juillet 2026
- Jazz à la plage concerts en plein air près du parking de la pointe Fouesnant 23 juillet 2026