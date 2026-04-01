Concert Nos voix, nos guitares Salle Beauregard Raon-l’Étape
Concert Nos voix, nos guitares Salle Beauregard Raon-l’Étape dimanche 26 avril 2026.
Raon-l’Étape
Concert Nos voix, nos guitares
Salle Beauregard Place des Martyrs de la Résistance Raon-l’Étape Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 15:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Cette année encore, en collaboration avec la municipalité, l’association Nos Voix, Nos Guitares… vous invite à découvrir le nouveau répertoire de chacun de ses deux groupes Red Variety et Toutakoustik .
La buvette sera tenue par des représentants de la municipalité, des membres du C.C.A.S. et des bénévoles.
Une guitare sera à disposition pour accueillir vos dons et les sommes seront versées au C.C.A.S.Tout public
0 .
Salle Beauregard Place des Martyrs de la Résistance Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est +33 3 29 41 66 67
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English :
Once again this year, in collaboration with the municipality, the Nos Voix, Nos Guitares… association invites you to discover the new repertoire of each of its two groups, Red Variety and Toutakoustik .
The refreshment area will be manned by representatives of the municipality, members of the C.C.A.S. and volunteers.
A guitar will be available for donations, with proceeds going to the C.C.A.S.
L’événement Concert Nos voix, nos guitares Raon-l’Étape a été mis à jour le 2026-04-14 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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