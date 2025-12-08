Circuit de la Vierge du Haut-Port Raon-l’Étape Vosges

Circuit de la Vierge du Haut-Port Adultes A pieds Difficulté moyenne

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR Circuit de la Vierge du Haut-Port 88110 Raon-l’Étape Vosges Grand Est

Durée : Distance : 9400.0 Tarif :

Circuit de randonnée en moyenne montagne

La Trouche Raon-l’Étape

Distance 9,4 km pour 462 mètres de dénivelé.

Balisage anneau bleu.

Difficulté moyenne

http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 41 28 65

English :

Mid-mountain hiking trail

La Trouche Raon-l’Étape

Distance: 9.4 km with 462 m ascent.

Markings: blue ring.

Deutsch :

Rundwanderung in einem Mittelgebirge

La Trouche Raon-l’Étape

Entfernung: 9,4 km bei 462 m Höhenunterschied.

Markierung: blauer Ring.

Italiano :

Sentiero escursionistico di media montagna

La Trouche Raon-l’Étape

Distanza: 9,4 km con 462 metri di dislivello.

Segnaletica: anello blu.

Español :

Ruta de media montaña

La Trouche Raon-l’Étape

Distancia: 9,4 km con 462 metros de desnivel.

Señalización: anillo azul.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-03 par Système d’information touristique Lorrain