Circuit de la Vierge du Haut-Port Raon-l’Étape Vosges
Circuit de la Vierge du Haut-Port Adultes A pieds Difficulté moyenne
Durée : Distance : 9400.0 Tarif :
Circuit de randonnée en moyenne montagne
La Trouche Raon-l’Étape
Distance 9,4 km pour 462 mètres de dénivelé.
Balisage anneau bleu.
Difficulté moyenne
http://www.vosges-portes-alsace.fr/ +33 3 29 41 28 65
English :
Mid-mountain hiking trail
La Trouche Raon-l’Étape
Distance: 9.4 km with 462 m ascent.
Markings: blue ring.
Deutsch :
Rundwanderung in einem Mittelgebirge
La Trouche Raon-l’Étape
Entfernung: 9,4 km bei 462 m Höhenunterschied.
Markierung: blauer Ring.
Italiano :
Sentiero escursionistico di media montagna
La Trouche Raon-l’Étape
Distanza: 9,4 km con 462 metri di dislivello.
Segnaletica: anello blu.
Español :
Ruta de media montaña
La Trouche Raon-l’Étape
Distancia: 9,4 km con 462 metros de desnivel.
Señalización: anillo azul.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-03 par Système d’information touristique Lorrain