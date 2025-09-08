Théâtre le casse de l’année Rue Jules Ferry Raon-l’Étape

Théâtre le casse de l’année Rue Jules Ferry Raon-l’Étape samedi 25 avril 2026.

Théâtre le casse de l’année

Rue Jules Ferry Halle aux Blés Raon-l’Étape Vosges

Tarif : – – EUR

25

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25 22:30:00

Date(s) :

2026-04-25

Une pièce de Jean Franco et Guillaume Mélanie mise en scène par Guillaume Mélanie et avec Booder, Audrey Garcia, Florence Savignat, Thomas Hoff et Amélie Robert.

Catherine Khéroul est une cambrioleuse de renom, assidûment recherchée par les polices du monde entier. Son nouveau « gros coup » a, comme à son habitude, été minutieusement préparé, réglé dans les moindres détails…

Cette fois elle vient récupérer un bijou historique et inestimable dans la maison d’un joueur star du PSG, pendant qu’il est en plein match. Seul imprévu et de taille le même soir et au même moment, Sam, un cambrioleur débutant de petite envergure, vraiment pas doué, a également décidé de s’attaquer à la maison ! Il y a donc une voleuse ou un voleur de trop dans la villa de Marne-la-Coquette, sans compter les nouveaux arrivants ! A moins que par la force des choses, et pour notre plus grand plaisir, ils ne soient tous obligés de s’associer.Adultes

25 .

Rue Jules Ferry Halle aux Blés Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est +33 3 29 51 04 02 LesAmisRaonnaisDuTheatre@gmail.com

English :

A play by Jean Franco and Guillaume Mélanie, directed by Guillaume Mélanie and starring Booder, Audrey Garcia, Florence Savignat, Thomas Hoff and Amélie Robert.

Catherine Khéroul is a renowned burglar, assiduously sought after by police forces the world over. Her latest « big job » has, as usual, been meticulously prepared and planned down to the last detail…

This time, she has come to recover a historic and priceless jewel from the home of a PSG star player, while he is in the middle of a match. There’s just one big surprise: on the same evening and at the same time, Sam, a small-time, novice burglar with no real talent, has also decided to attack the house! So there’s one thief too many in the Marne-la-Coquette villa, not to mention the new arrivals! Unless, of course, they’re all forced to join forces, much to our delight.

German :

Ein Stück von Jean Franco und Guillaume Mélanie in der Regie von Guillaume Mélanie und mit Booder, Audrey Garcia, Florence Savignat, Thomas Hoff und Amélie Robert.

Catherine Khéroul ist eine bekannte Einbrecherin, die von den Polizeien der ganzen Welt eifrig gesucht wird. Ihr neuer « großer Coup » wurde, wie üblich, minutiös vorbereitet und bis ins kleinste Detail abgestimmt…

Diesmal will sie ein historisches und unbezahlbares Schmuckstück aus dem Haus eines PSG-Starspielers holen, während dieser gerade ein Spiel bestreitet. Einziges und großes Unvorhergesehenes: Am selben Abend und zur selben Zeit hat Sam, ein kleiner, wirklich unbegabter Anfängereinbrecher, ebenfalls beschlossen, sich an dem Haus zu schaffen zu machen! Es gibt also einen Dieb oder eine Diebin zu viel in der Villa in Marne-la-Coquette, von den Neuankömmlingen ganz zu schweigen! Es sei denn, durch die Macht der Dinge und zu unserer großen Freude müssen sie sich alle zusammentun.

Italiano :

Una commedia di Jean Franco e Guillaume Mélanie, diretta da Guillaume Mélanie e interpretata da Booder, Audrey Garcia, Florence Savignat, Thomas Hoff e Amélie Robert.

Catherine Khéroul è una famosa scassinatrice, ricercata dalle forze di polizia di tutto il mondo. Il suo ultimo « colpo » è stato, come sempre, meticolosamente preparato e pianificato nei minimi dettagli…

Questa volta è venuta a recuperare un gioiello storico di inestimabile valore dalla casa di un giocatore del PSG, mentre lui è nel bel mezzo di una partita. C’è solo una grande sorpresa: la stessa sera e alla stessa ora, anche Sam, un ladruncolo senza talento, ha deciso di assaltare la casa! Quindi c’è un ladro di troppo nella villa di Marne-la-Coquette, per non parlare dei nuovi arrivati! A meno che, naturalmente, non siano costretti a unire le forze, per la nostra gioia.

Espanol :

Una obra de Jean Franco y Guillaume Mélanie, dirigida por Guillaume Mélanie y protagonizada por Booder, Audrey Garcia, Florence Savignat, Thomas Hoff y Amélie Robert.

Catherine Khéroul es una célebre ladrona buscada por la policía de todo el mundo. Su último « gran trabajo » ha sido, como de costumbre, meticulosamente preparado y planeado hasta el último detalle…

Esta vez ha venido a recuperar una joya histórica de valor incalculable de la casa de un jugador estrella del PSG, mientras éste se encuentra en pleno partido. Sólo hay una gran sorpresa: la misma noche y a la misma hora, Sam, un ladrón de poca monta y sin verdadero talento, ¡también ha decidido asaltar la casa! Así que hay un ladrón de más en la villa de Marne-la-Coquette, ¡por no hablar de los recién llegados! A no ser, claro está, que se vean obligados a unir sus fuerzas, para nuestro deleite.

L’événement Théâtre le casse de l’année Raon-l’Étape a été mis à jour le 2025-09-08 par OT SAINT DIE DES VOSGES