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AGENDA · Jonzac

Concert Noxa au Casino Zac du Val de Seugne Jonzac

samedi 26 septembre 2026 · Zac du Val de Seugne · Jonzac

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Zac du Val de Seugne
Adresse
Casino de Jonzac
Ville
17500 Jonzac
Département
Charente-Maritime
Tarif

Jonzac

Concert Noxa au Casino

Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

A 20h au Casino, concert de NOXA un duo de reprises composé d’un guitariste et d’une chanteuse, aux influences soul et rnb qui revisite des grands classiques comme Natural women de Aretha Franklin ou des chansons plus modernes comme Redbone de C. Gambino.
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Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 16 16  contact@casino-jonzac.net

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English :

At 8pm at the Casino, a concert by NOXA, a cover duo made up of a guitarist and a singer, with soul and rnb influences, revisiting classics like Aretha Franklin’s Natural Women or more modern songs like C. Gambino’s Redbone.

L’événement Concert Noxa au Casino Jonzac a été mis à jour le 2026-09-02 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

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