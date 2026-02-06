Visite du moulin à eau de chez Bret Zac du Val de Seugne Jonzac
Tarif : 2.5 EUR
Début : 2026-02-12
fin : 2026-11-19
2026-02-12 2026-11-18 2026-11-19 2026-12-22 2026-12-23 2026-12-26 2026-12-30
Découverte du moulin à eau en compagnie des meuniers. Production artisanale d’huile de noix, pression à froid, films autour de l’univers de la rivière et des chantiers de fouilles archéologiques, exposition sur la villa gallo-romaine de Jonzac.
Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
+33 5 46 48 49 29
tourisme@villedejonzac.fr
English :
Discover the water mill in the company of the millers. Traditional walnut oil production, cold pressing, films about the river and archaeological digs, exhibition on the Gallo-Roman villa at Jonzac.
