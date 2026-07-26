Informations pratiques

Sète

CONCERT OCCITAN DE TRIO D’ESTIU

32 rue Maurice Chauvet Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Le groupe Trio d’Estieu se produit en concert le samedi 8 août 2026 à 20h30 à l’Église Protestante Unie de Sète. Un voyage sonore au cœur de la musique occitane (hautbois languedocien, tambour et accordéon) dans le cadre intime et acoustique d’un lieu de culte du centre-ville. Entrée à libre participation.

La musique occitane mise à l’honneur

Le Trio d’Estieu, trio d’été en occitan, propose un répertoire ancré dans la tradition musicale du Languedoc et plus largement de l’Occitanie. Mélodies populaires, danses traditionnelles, chants du terroir méditerranéen, une musique vivante, enracinée et accessible à tous.

Trois instruments, une identité sonore unique

Le hautbois languedocien, instrument emblématique de la musique traditionnelle occitane, au timbre puissant et expressif, dialogue avec le tambour et l’accordéon pour composer un trio sonore à la fois festif et poétique. Une formation rare qui renoue avec les traditions musicales populaires du Bas-Languedoc.

Un cadre intimiste et acoustique

L’Église Protestante Unie de Sète offre un cadre acoustique exceptionnel pour ce type de musique, ses volumes, sa résonance et son atmosphère recueillie servent idéalement les timbres chaleureux du hautbois languedocien et de l’accordéon. .

32 rue Maurice Chauvet Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 20 42 10 22

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English : CONCERT OCCITAN DE TRIO D’ESTIU

The Trio d’Estieu will perform a concert on Saturday, August 8, 2026, at 8:30 p.m. at the United Protestant Church in Sète. A musical journey into the heart of Occitan music (Languedoc oboe, drum, and accordion) in the intimate, acoustic setting of a downtown place of worship. Admission is by donation.

L’événement CONCERT OCCITAN DE TRIO D’ESTIU Sète a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau