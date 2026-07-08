STUDIO VUE SUR MORT — COMPAGNIE DU POUFFRE Sète

Informations pratiques

Sète

STUDIO VUE SUR MORT — COMPAGNIE DU POUFFRE

223 rue Pasteur Benoit Sète Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Paris, sa grisaille, métro-boulot-dodo, divorce, licenciement, burn-out. Au bout du rouleau, Philippe descend à Sète, sa ville natale, pour y trouver sa dernière demeure. Son arrivée va venir troubler la sérénité du cimetière marin, ce toit tranquille cher au poète Paul Valéry. Une ode à la vie, à la mort et à l’amor retrouvé peut-être — par la Compagnie du Pouffre.

Une comédie noire et poétique au pied du cimetière marin

Paris. Sa grisaille. Métro-boulot-dodo. La cherté de la vie. Divorce, licenciement, burn-out. Au bout du rouleau, Philippe descend à Sète, sa ville natale dans le Sud de la France. Pour sa dernière demeure. Son arrivée et son dernier projet vont troubler la sérénité de ce toit tranquille où marchent les colombes, le célèbre cimetière marin cher au poète Paul Valéry. Une ode à la vie, à la mort et à l’amor retrouvé aussi peut-être. Parce qu’on ne sait jamais avec la vie et avec la mort.

La Compagnie du Pouffre — théâtre amateur sétois

Studio Vue sur Mort est une pièce de théâtre écrite par Philippe Sans, mise en scène par Catherine Matéo et la Compagnie du Pouffre. Une création qui mêle avec finesse l’humour noir, la mélancolie et l’espoir dans un cadre aussi improbable que poétique. Agenda Culturel

Le Domaine du Lazaret — un cadre enchanteur face à la mer

La représentation se tient au Domaine du Lazaret Cap France, situé 223 Rue du Pasteur Lucien Benoit à Sète, un cadre enchanteur face à la mer. .

223 rue Pasteur Benoit Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 26 39 73 01 ludomat34@hotmail.fr

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English : STUDIO VUE SUR MORT — COMPAGNIE DU POUFFRE

Paris, its gray skies, the daily grind of commuting, work, and sleep, divorce, job loss, burnout. At the end of his rope, Philippe heads to Sète, his hometown, to find his final resting place there. His arrival will disrupt the serenity of the seaside cemetery, that peaceful haven so dear to the poet Paul Valéry. An ode to life, death, and—perhaps—rediscovered love? by the Compagnie du Pouffre.

L’événement STUDIO VUE SUR MORT — COMPAGNIE DU POUFFRE Sète a été mis à jour le 2026-07-08 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau