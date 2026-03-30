BALADE NATURE SUR LES TRACES DES TORTUES ET DES OISEAUX DU LITTORAL AVEC LE CPIE

66 Corniche de Neuburg Sète Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-11

Participez à des activités sur la plage pour percer ces mystères et explorez le monde fascinant des animaux qui peuplent la plage.

À qui appartiennent ces traces sur le sable ? Participez à des activités sur la plage pour percer ces mystères et explorez le monde fascinant des animaux qui peuplent la plage. Tortues marines, oiseaux…Plongez dans l’univers étonnant de ces créatures !Informations pratiques Prévoir des vêtements adaptés au temps et de l’eau.Conseillée à partir de 6 ansAttention, nous n’observerons pas de tortues lors de cette sortie.Accès PMR Déplacement sur la plage jusqu’au bord de l’eauAccessibilité douce Bus n°9 arrêt Le SaulnierVélo voie verteLieu de rendez-vous Plage de la Corniche, rdv 66 Cor de Neuburg, 34200 Sète 43°23’37.5 N 3°39’53.2 E .

66 Corniche de Neuburg Sète 34200 Hérault Occitanie c.viaud@cpiebassindethau.fr

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English :

Take part in beach activities to unravel these mysteries and explore the fascinating world of beach animals.

L’événement BALADE NATURE SUR LES TRACES DES TORTUES ET DES OISEAUX DU LITTORAL AVEC LE CPIE Sète a été mis à jour le 2026-03-27 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE