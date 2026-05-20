Sète

AU CRAC AVEC TON DOUDOU POUR LES 3-6 ANS

Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Enfants de 3 à 6 ans accompagné·e·s d’un·e adulte et de leur doudou.Gratuit sur inscription par téléphone au 04 67 74 94 37 ou par courriel à inscription.crac@laregion.frTon Doudou s’invite au Crac !Une visite tout en douceur où les plus petit·es font visiter l’exposition à leur doudou. Entre verbalisation de ses sensations, moments de jeux et d’histoires, découvrez l’art en famille.Pssst ! Viens avec ton Doudou, sinon on t’en prêtera un !Visuel Doudous en visite dans l’exposition Plastic Newspaper de Lucy McKenzie photo Crac Occitanie, 2026. .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 94 37 inscription.crac@laregion.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement AU CRAC AVEC TON DOUDOU POUR LES 3-6 ANS Sète a été mis à jour le 2026-05-20 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE