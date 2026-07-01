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AGENDA · Sète

CIRCUIT D’ÉCO-TOURISME SCIENTIFIQUE Sète

lundi 20 juillet 2026 · Sète

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Adresse
60 grand rue Mario Roustan
Ville
34200 Sète
Département
Hérault
Tarif
18 18 75

Sète

CIRCUIT D’ÉCO-TOURISME SCIENTIFIQUE

60 grand rue Mario Roustan Sète Hérault

Tarif : 18 – 18 – 75 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-20

Date(s) :
2026-07-20 2026-07-29 2026-08-03 2026-08-17

Partez à la découverte du milieu lagunaire et marin du bassin de Thau de façon ludique et immersive. Apprenez en vous amusant !   .

60 grand rue Mario Roustan Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 24 44 02 38  d.destievan@gmail.com

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English :

L’événement CIRCUIT D’ÉCO-TOURISME SCIENTIFIQUE Sète a été mis à jour le 2026-07-01 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau

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