Informations pratiques

Sète

CIRCUIT D’ÉCO-TOURISME SCIENTIFIQUE

60 grand rue Mario Roustan Sète Hérault

Tarif : 18 – 18 – 75 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-29 2026-08-03 2026-08-17

Partez à la découverte du milieu lagunaire et marin du bassin de Thau de façon ludique et immersive. Apprenez en vous amusant ! .

60 grand rue Mario Roustan Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 24 44 02 38 d.destievan@gmail.com

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English :

L’événement CIRCUIT D’ÉCO-TOURISME SCIENTIFIQUE Sète a été mis à jour le 2026-07-01 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau