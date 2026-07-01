AGENDA · Sète
CIRCUIT D’ÉCO-TOURISME SCIENTIFIQUE Sète
lundi 20 juillet 2026 · Sète
Informations pratiques
Sète
CIRCUIT D’ÉCO-TOURISME SCIENTIFIQUE
60 grand rue Mario Roustan Sète Hérault
Tarif : 18 – 18 – 75 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20 2026-07-29 2026-08-03 2026-08-17
Partez à la découverte du milieu lagunaire et marin du bassin de Thau de façon ludique et immersive. Apprenez en vous amusant ! .
60 grand rue Mario Roustan Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 24 44 02 38 d.destievan@gmail.com
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English :
L’événement CIRCUIT D’ÉCO-TOURISME SCIENTIFIQUE Sète a été mis à jour le 2026-07-01 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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