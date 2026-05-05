CONCERT SYNAPSON Sète

Sète

CONCERT SYNAPSON

Promenade Maréchal Leclerc Sète Hérault

Tarif : 33 – 33 – 33 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Synapson, c’est l’alchimie entre deux producteurs français qui captivent l’attention depuis 2010.

Synapson, c’est l’alchimie entre deux producteurs français qui captivent l’attention depuis 2010.Après 15 ans de carrière, cinq albums, de multiples tournées, des centaines de millions de streams et de nombreuses certifications or et platine, le duo revient avec de nouvelles sonorités et collaborations.Leur premier album, Stendhal Syndrome, en 2012, pose les bases de leur univers musical. Puis vient Convergence, album iconique porté par des titres inoubliables comme Djon Maya Maï et All in You.En 2020, le duo voit grand et ouvre son chapitre Global Musique avec deux albums consécutifs, Global Musique Vol. 1 et Global Musique Vol. 2, portés par deux tournées et plus de 80 concerts.Ces projets transcendent les frontières musicales, fusionnant des cultures du monde entier avec des collaborations prestigieuses, telles que Bonga, Oumou Sangaré ou Dominique Fils-Aimé.Synapson, c’est enfin une présence scénique incontournable. Des festivals comme le Printemps de Bourges, les Francofolies, Garorock, et Les Vieilles Charrues aux salles mythiques comme le Zénith de Paris et l’Olympia, le duo enflamme chacun de leur concert.L’été 2024 a été rythmés par les DJs sets électriques pour les deux artistes.Alors que nous fêtons cette année les 15 ans du groupe, le duo annonce son grand retour avec un album intitulé Blue Jeans sorti le 28 février dernier. Les producteurs ont souhaité créer des titres sur mesure aux différentes collaborations qui figurent sur cet album, sur-mesure à la manière d’un tailleur de jean.Sur cet album, de nombreux invités sont mis à l’honneur comme Clou, Just Jack, Nic Hanson, Myra ou Thaïs Lona.Le binôme achève une tournée live dans toute la France et les pays voisins de 8 mois, avec de nombreux shows complets.Pour cette tournée Live, ils s’accompagnent de chanteurs tels que Nic Hanson, Thaïs Lona et de musiciens d’exception comme Sirius Tréma à la guitare et au chant, et Tbow à la basse.Ils ont notamment fait vivre ce show unique en octobre 2025 avec un passage dans la salle mythique de l’Olympia à Paris.L’Olympia a été une date magique avec de nombreux invités de marques comme Anna Kova, Beat Assaillant, Bomel, Clou, Tim Dup, Lass, Later et Pierre Mirabeau.Le duo annonce déjà leur retour en 2026 avec un album Deluxe avant le retour en tournée Live. .

Promenade Maréchal Leclerc Sète 34200 Hérault Occitanie

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English :

Synapson is the alchemy of two French producers who have been captivating attention since 2010.

L’événement CONCERT SYNAPSON Sète a été mis à jour le 2026-05-05 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE