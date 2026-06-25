AGENDA · Sète
TOURNOI DU PAVOIS D’OR Sète
mercredi 8 juillet 2026 · Sète
Informations pratiques
Sète
TOURNOI DU PAVOIS D’OR
Quai de la résistance Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12
La Société du Pavois d’Or donne rendez-vous aux amateurs de joutes du 8 au 12 juillet 2026 au Cadre Royal de Sète. .
Quai de la résistance Sète 34200 Hérault Occitanie pavoisdor7.secretariat@gmail.com
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English :
L’événement TOURNOI DU PAVOIS D’OR Sète a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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