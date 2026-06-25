Informations pratiques

Sète

TOURNOI DU PAVOIS D’OR

Quai de la résistance Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12

La Société du Pavois d’Or donne rendez-vous aux amateurs de joutes du 8 au 12 juillet 2026 au Cadre Royal de Sète. .

Quai de la résistance Sète 34200 Hérault Occitanie pavoisdor7.secretariat@gmail.com

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English :

L’événement TOURNOI DU PAVOIS D’OR Sète a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau