CIRCUIT SAINT-LOUIS EN KAYAK DE MER Sète

CIRCUIT SAINT-LOUIS EN KAYAK DE MER

Môle Saint-Louis Sète Hérault

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-01

Découverte de deux facettes de Sète en un seul circuit la Méditerranée et ses eaux claires, puis le Port de Sète avec les premiers canaux.

Circuit Saint Louis en kayak de mer encadré par un moniteur diplômé. Durée 2 heures.Rendez-vous Au Pôle Nautique Saint-Louis, Môle Saint-Louis de Sète à droite avant le phare.Découverte de deux facettes de Sète en un seul circuit la Méditerranée et ses eaux claires, puis le Port de Sète avec les premiers canaux.En cas de vent fort, ce circuit pourra être remplacé l’après-midi par une sortie plus protégée, dans les canaux.Conditions Savoir nager, prévoir boissons, protection solaire, baskets et vêtements adaptés.Activité non adaptée pour les enfants de moins de 6 ans .

Môle Saint-Louis Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 95 63 12 75 kayakmed@free.fr

English :

Discover two facets of Sète in a single tour: the Mediterranean and its clear waters, then the Port of Sète with its first canals.

