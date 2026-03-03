CIRCUIT BARBEROUSSETTE EN KAYAK DE MER Sète

CIRCUIT BARBEROUSSETTE EN KAYAK DE MER

Môle Saint-Louis Sète Hérault

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-01

Circuit Barberoussette en kayak de mer encadré par un moniteur diplômé. Durée 3 heuresRendez-vous Au Pôle Nautique Saint-Louis, Môle Saint-Louis de Sète à droite avant le phare.Départ en longeant la côte jusqu’à la plage du Lazaret, découverte des criques et des grottes, retour et arrêt sur une petite île au brise-lames.En cas de vent fort, ce circuit pourra être remplacé l’après-midi par une sortie plus protégée, dans les canaux.Conditions Savoir nager, prévoir boissons, protection solaire, baskets et vêtements adaptés.Activité non adaptée pour les enfants de moins de 6 ans .

Môle Saint-Louis Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 95 63 12 75 kayakmed@free.fr

