CIRCUIT SUN SÈTE EN KAYAK DE MER Sète

Circuit Sun Sète Rendez-vous à la Zone d’Activité du pont Levis, 79 chemin du château de Villeroy à Sète.Départ vers les Thocs, promenade le long du banc de sable, apéritif offert, pique-nique à prévoir, retour vers les parcs à huîtres avant la nuit.Conditions Savoir nager, prévoir boissons, protection solaire, baskets, vêtements adaptésActivité non adaptée pour les enfants de moins de 6 ans .

