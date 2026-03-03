X-BOAT CINETOUR COUCHER DE SOLEIL SÈTE VOUS APPARTIENT

Sète Hérault

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-07-02

Vivez l’aventure DNA en grand avec des sensations fortes. Passez de l’autre côté de votre petit écran le temps d’un CINETOUR d’exception.Fiction, réalité, indices, culture, anecdotes et bonne humeur ont rendez-vous avec vous ! Partez sur les pas de la série DEMAIN NOUS APPARTIENT à travers SÈTE.Bien plus qu’un simple TÉLÉSPECTATEUR, venez enquêter et vous cultivez au fil des lieux EMBLÉMATIQUES que vous retrouvez tous les soirs à la télévision.PARTEZ DU SPOON, en passant devant le cimetière marin, longer les quais de SETE, filer droit sur la maison de Chloé Delcourt et Traversez l’étang de Thau direction le nouveau MAS D’ALEX… et tellement d’autres lieux emblématiques…Les studios sont ouverts uniquement aux équipes de tournages, les CinéTours ne comprennent pas d’entrevues avec les acteurs de DNA.CINETOUR animé(e) par un(e)comédien(ne) Professionnel(le).Départs chaque mercredi de juillet et août de 10h00 à 13h00 avec dégustation d’huîtres et 1 verre de vin juste à côté de l’ancien Mas D’Alex.Rendez-vous PONT DE LA SAVONNERIE/QUAI DE LA RÉSISTANCE CINÉTOUR DE 3h.Départ du CINÉTOUR, 4 inscriptions minimum, 12 maximum.Merci de prévoir une tenue vestimentaire adaptée.Cependant en cas de condition météo extrêmement défavorable au moment du départ, l’équipe de CINÉTOUR se réserve le droit d’annuler la visite au dernier instant uniquementConditions particulières Les mineurs doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.ACTIVITÉ À PARTIR DE 8 ans (pas d’enfant en dessous de cet âge) .

Sète 34200 Hérault Occitanie

English :

Experience the DNA adventure on a grand scale, with thrills and spills, from the other side of your small screen for an exceptional CINETOUR.

