BALADE GUIDÉE EN PADDLE À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

Mole Saint Louis Sète Hérault

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-02

Balade guidée en paddle à assistance électrique encadré par un moniteur diplômé. Durée 1 heure.

Balade guidée en paddle à assistance électrique encadré par un moniteur diplômé. Durée 1 heure.Au départ de notre Base Mer, après l’accueil, notre moniteur(trice)vous proposera une initiation âfin de mieux intégrer les bases du paddle classique puis les particularités de l’assistance électrique.Puis, en petit groupe (6 personnes par guide maximum), vous partez pour une superbe petite balade dêcouverte en mer si la météo le permet, ou à la découverte de la Venise Languedocienne (port et canaux).Niveau Intermédiaire, à partir de 15 ans, sachant nager, à l’aise sur l’eau.Prévoir maillot de bain, tongs, t-shirt ou lycra, affaires de rechange et protections solaires.Fourni paddle Sipaboards à assistance électrique, pagaie, leash et gilet. .

Mole Saint Louis Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 95 63 12 75 kayakmed@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour on an electrically-assisted paddle, supervised by a qualified instructor. Duration 1 hour.

L’événement BALADE GUIDÉE EN PADDLE À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE Sète a été mis à jour le 2026-02-28 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE