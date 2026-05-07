Sète

HOUDI + 1ERE PARTIE

Promenade Maréchal Leclerc Sète Hérault

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

En seulement trois ans, Houdi a connu une ascension fulgurante Olympia et Zénith de Paris complets, participation au GP Explorer de Squeezie, centaines de millions de streams et un single d’or avec Sensation.

En seulement trois ans, Houdi a connu une ascension fulgurante Olympia et Zénith de Paris complets, participation au GP Explorer de Squeezie, centaines de millions de streams et un single d’or avec Sensation.Avec son dernier projet SIROCCO, Houdi continue d’explorer un univers musical éclectique mêlant rap, pop, funk brésilienne et influences afro-caribéennes.Entre titres introspectifs et morceaux solaires, il y confirme sa singularité et signe une œuvre à son image lumineuse, sensible et résolument moderne.Il revient sur scène en 2026 avec une tournée en France et un passage à Sète le 11 juillet 2026. .

Promenade Maréchal Leclerc Sète 34200 Hérault Occitanie

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English :

In just three years, Houdi has enjoyed a meteoric rise: A sold-out Olympia and Paris Zenith, participation in Squeezie’s GP Explorer, hundreds of millions of streams and a gold single with Sensation.

L’événement HOUDI + 1ERE PARTIE Sète a été mis à jour le 2026-05-07 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE