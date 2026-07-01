AMNESTY INTERNATIONAL PARTENAIRE DE FIEST’A SETE Sète
mercredi 29 juillet 2026 · Sète
Informations pratiques
Sète
AMNESTY INTERNATIONAL PARTENAIRE DE FIEST’A SETE
Promenade Marechal Leclerc Sète Hérault
Tarif : 77 – 77 – 85 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-07-29
L’équipe d’Amnesty International se mobilise et animera un stand aux couleurs d’Amnesty, au Théâtre de la Mer.
Fiest’A Sete célèbre la diversité culturelle et fête le genre humain dans tout ce qui l’unit et le rassemble.
Ce sont aussi des valeurs que défend Amnesty International.
Cette 28ème édition met en avant un monde où l’on se respecte au lieu de se craindre, où l’on s’écoute au lieu de se menacer, où l’on bâtit des abris plutôt que de hautes clôtures et des data centers, où l’on sanctuarise le vivant plutôt que de creuser à l’infini.
Plus que jamais attachés aux valeurs de respect, d’écoute, de curiosité, de convivialité et de partage qui depuis vingt-huit ans animent les organisateurs et leurs partenaires. C’est dans l’un des lieux les plus majestueux et emblématiques de Sète LE THEATRE DE LA MER, que se succèdent durant 6 soirs les plus grands artistes internationaux et nouveaux talents, lors de soirées thématiques, de deux concerts, pleines d’éclat et de magie.
Ce sera l’occasion de découvrir les combats d’Amnesty International pour faire connaître et défendre les droits humains partout dans le monde. Amnesty International se bat aussi pour exiger que les victimes obtiennent réparation et que les auteurs de violences soient traduits en justice.
L’équipe partagera aussi avec vous les dernières victoires d’Amnesty International. .
Promenade Marechal Leclerc Sète 34200 Hérault Occitanie
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English :
L’événement AMNESTY INTERNATIONAL PARTENAIRE DE FIEST’A SETE Sète a été mis à jour le 2026-07-10 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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