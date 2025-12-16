FESTIVAL JAZZ À SÈTE 2026 Sète

FESTIVAL JAZZ À SÈTE 2026

Promenade Maréchal Leclerc Sète Hérault

Tarif : 42 – 42 – 94 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-15

En 2026, le jazz vibrera dans les cœurs des festivaliers pendant ces 7 jours consécutifs au Théâtre de la mer

Jazz à Sète vous donne rendez-vous pour sa 31ème édition du 15 au 21 juillet 2026Cette nouvelle édition du doyen des festivals sétois propose une programmation variée, guidée par la diversité des horizons qui jalonnent l’histoire du jazz dont l’influence inspire et rassemble. Jazz à Sète rayonne à nouveau en ouvrant l’éventail des racines du jazz à la multitude des courants improvisés où se rencontrent à la fois blues, soul, funk.En 2026, le jazz vibrera dans les cœurs des festivaliers pendant ces 7 jours consécutifs au Théâtre de la mer avec 15 juillet SOIREE ESPRIT DJANGO16 juillet THE GET DOWN TRIO + SAMARA JOY17 juillet NAIMA 4tet+ SELAH SUE and THE GALLANDS18 juillet ANTOINE BOYER and YEORE KIM + DIANA KRALL19 juillet JESSIE LEE and THE ALCHEMISTS + ROBBEN FORD20 juillet INFLUENCE Vol.2 + CECILE Mc LORIN SALVANT21 juillet LUDIVINE ISSAMBOURG + ELIANE ELIASJazz à Sète, c’est aussi les concerts Hors les murs au Domaine du Mas Neuf, à l’Abbaye de Valmagne, à la médiathèque François Mitterand à Sète, en extérieur à Marseillan et à Balaruc-les-Bains…auxquels s’ajoutent les événements du OFF avec des conférences-concerts, rencontres artistes, séances ciné autour du jazz, dans divers lieux à Sète et ses alentours.Retrouvez leprogramme du OFF iciwww.jazzasete.com/hors-les-mursConscient des enjeux environnementaux, le festival poursuit son engagement en faveur de la transition écologique par la reconduction d’actions de sensibilisation auprès du public. Le festival est une occasion unique de vivre une expérience musicale enrichissante, à la fois sur le plan artistique et social. Jazz à Sète offre une semaine d’exception, saisissante à naviguer au gré des courants du jazz entre artistes de légende et découvertes prometteuses.Des voix, des cuivres, des riffs, des rythmes d’ici et d’ailleurs, un moment privilégié pour partager la passion du jazz.Informations Les navettes festivalières mises en place par Sète Croisières sont disponibles sur ces concerts. .

Promenade Maréchal Leclerc Sète 34200 Hérault Occitanie reservation@jazzasete.com

English :

In 2026, jazz will vibrate in the hearts of festival-goers for 7 consecutive days at the Théâtre de la mer

L’événement FESTIVAL JAZZ À SÈTE 2026 Sète a été mis à jour le 2025-12-13 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE