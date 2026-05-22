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CONCERT UNE AUTRE ROUTE QU’EUX Sète

CONCERT UNE AUTRE ROUTE QU’EUX Sète vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : 223 rue du Pasteur Lucien Benoît

Ville : 34200 Sète

Département : Hérault

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Tarif :

Sète

CONCERT UNE AUTRE ROUTE QU’EUX

223 rue du Pasteur Lucien Benoît Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Le chœur éphémère de la semaine polyphonique Sept jours sur Sète propose un concert exceptionnel réunissant 300 choristes de 8 à 88 ans.À travers un répertoire mêlant Brassens, Stromae, Brel et d’autres artistes, ce spectacle célèbre le lien entre les générations et la puissance des voix partagées.   .

223 rue du Pasteur Lucien Benoît Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 87 89 91 13  lescopainsdabord@chanson-contemporaine.com

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L’événement CONCERT UNE AUTRE ROUTE QU’EUX Sète a été mis à jour le 2026-05-22 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE

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