CONCERT UNE AUTRE ROUTE QU’EUX Sète
CONCERT UNE AUTRE ROUTE QU’EUX Sète vendredi 17 juillet 2026.
Sète
CONCERT UNE AUTRE ROUTE QU’EUX
223 rue du Pasteur Lucien Benoît Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Le chœur éphémère de la semaine polyphonique Sept jours sur Sète propose un concert exceptionnel réunissant 300 choristes de 8 à 88 ans.À travers un répertoire mêlant Brassens, Stromae, Brel et d’autres artistes, ce spectacle célèbre le lien entre les générations et la puissance des voix partagées. .
223 rue du Pasteur Lucien Benoît Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 87 89 91 13 lescopainsdabord@chanson-contemporaine.com
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L’événement CONCERT UNE AUTRE ROUTE QU’EUX Sète a été mis à jour le 2026-05-22 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
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