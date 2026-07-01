Informations pratiques

Sète

JAZZ MANOUCHE ESPERANZA MARTA JAZZ-CLUB

1064 avenue des eaux blanches Sète Hérault

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Concert de jazz manouche avec Espéranza avec les guitaristes Samson SCHMITT et Yannis CONSTANS, le contrebassiste Camille WOLFROM invitent la violoniste Aurore VOILQUE.

Samaon SCHMITT est le fils du violoniste Dorado SCHMITT; Il a joué avec Angelo DEBARRE, Jimmy ROSENBERG, Tchavolo SCHMITT… L’un des grands guitaristes manouches..

Yannis CONSTANS est omniprésent sur la scène manouche française.

Aurore Voilqué travaille en particulier avec Thomas Dutronc, mais aussi a joué avec Rhoda SCOTT, Angelo DEBARRE…. LA violoniste manouche par excellence !

Le concert se déroulera dans la salle climatisée de la brasserie des eaux blanches. La terrasse et le patio seront accessibles au public.

Il sera possible de dîner sur place avant le concert ; les réservations se feront au 06 82 25 51 96.

Boissons sur place. .

1064 avenue des eaux blanches Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 82 25 51 96 marta.project7@gmail.com

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English :

L’événement JAZZ MANOUCHE ESPERANZA MARTA JAZZ-CLUB Sète a été mis à jour le 2026-07-10 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau