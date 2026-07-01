Informations pratiques

Sète

MÉMOIRES PERDUES

51, quai de Bosc Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-07-21

Mémoires perdues, à la recherche des enfants sauvages est une traversée des paysages de la mémoire.

Mémoires perdues, à la recherche des enfants sauvages est une traversée des paysages de la mémoire.

Entre forêts, rivages, roches et clairières, les photographies de Catherine Guilhou font surgir des fragments de sensations oubliées, où le souvenir se mêle à l’imaginaire. Altérées par le temps et la matière photographique, elles deviennent les empreintes d’une quête sensible celle de l’enfant sauvage qui demeure en chacun de nous.

Dans le souffle du vent, la rugosité d’une écorce ou l’éclat de l’eau, l’exposition réveille une mémoire enfouie, celle du lien intime qui nous unit au vivant. Une invitation à retrouver, au-delà des images, notre appartenance profonde au monde. .

51, quai de Bosc Sète 34200 Hérault Occitanie +33 060721167 7leventseleve@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

*Lost Memories: In Search of the Wild Children* is a journey through the landscapes of memory.

L’événement MÉMOIRES PERDUES Sète a été mis à jour le 2026-07-03 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau