OLIVIER TERWAGNE SORTIE DE RESIDENCE CHANSONS FRANCAISES Sète

Informations pratiques

Sète

OLIVIER TERWAGNE SORTIE DE RESIDENCE CHANSONS FRANCAISES

503 avenue Mendès France Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Un voyage poétique et musical où les mots des autres finissent par raconter un peu de nous-mêmes.

COUP DE COEUR DU TROPHEE BRASSENS 2026, IL A REMPORTE LA PLUME D’OR QUI RECOMPENSE LA QUALITE DES TEXTES

Spectacle Dans les mots des autres

Depuis plusieurs années, l’artiste se prête à un exercice singulier improviser au piano et à la voix sur des textes découverts au dernier instant. Une expérience vécue notamment lors du fiEstival maelstrÖm à Bruxelles, lieu de rencontres poétiques et humaines particulièrement fécond.

Au fil de ces échanges, des amitiés se sont nouées, des auteurs et autrices ont suscité de véritables coups de cœur, donnant parfois naissance à des créations communes. De Bruxelles à Paris, ces rencontres ont tissé un réseau sensible de correspondances artistiques.

Avec Dans les mots des autres (album qui sortira en février 2027), l’artiste réunit sa mélancomédie , ses voix qui se cherchent et ces univers littéraires dans un spectacle intimiste porté par le piano, le chant et la musique électronique. Les poèmes choisis deviennent autant d’échos à ses propres questionnements, à ses fragilités et à ses espérances.

Peu à peu, un fil invisible se dessine celui qui relie les êtres à travers les mots, la musique et l’émotion. Une invitation à découvrir comment des textes venus d’horizons différents peuvent se répondre, s’harmoniser et révéler une vision commune du monde.

Un voyage poétique et musical où les mots des autres finissent par raconter un peu de nous-mêmes. .

503 avenue Mendès France Sète 34200 Hérault Occitanie

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English : OLIVIER TERWAGNE SORTIE DE RESIDENCE CHANSONS FRANCAISES

A poetic and musical journey in which the words of others ultimately reveal a little about ourselves.

L’événement OLIVIER TERWAGNE SORTIE DE RESIDENCE CHANSONS FRANCAISES Sète a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau