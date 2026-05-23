ATELIER CRIC CRAC Sète
ATELIER CRIC CRAC Sète vendredi 10 juillet 2026.
Sète
ATELIER CRIC CRAC
Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Gratuit sur inscription par téléphone au 04 67 74 94 37 ou par courriel à inscription.crac@laregion.frPendant les vacances, les enfants sont invités à découvrir l’exposition Plastic Newspaper de Lucy McKenzie avec leurs yeux mais aussi avec leurs mains !Spécialiste du trompe-l’œil et de l’illusion, l’artiste joue avec les mises en scène et les faux-semblants.À travers une visite ponctuée de jeux et d’activités, les enfants mènent l’enquête pour débusquer le vrai du faux avant de partir en atelier.Entre expérimentation, détournement et manipulation d’images, chacun·e fabrique et bricole pour jouer avec le regard !Visuel Atelier Cric Crac pour les enfants de 7 à 12 ans photo Crac Occitanie, 2026. .
Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 94 37 inscription.crac@laregion.fr
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English :
L’événement ATELIER CRIC CRAC Sète a été mis à jour le 2026-05-20 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
À voir aussi à Sète (Hérault)
- Ouverture nocturne de l’exposition « Plastic Newspaper » de Lucy McKenzie, Crac Occitanie, Sète 23 mai 2026
- Visite libre, Musée Paul Valéry, Sète 23 mai 2026
- Karaoké. Spécial Georges Brassens et chanson française, Espace Georges Brassens, Sète 23 mai 2026
- Rendez-vous croisés, Musée Paul Valéry, Sète 23 mai 2026
- Concert électronique de Deeat Palace, Crac Occitanie, Sète 23 mai 2026