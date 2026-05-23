Sète

ATELIER CRIC CRAC

Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Gratuit sur inscription par téléphone au 04 67 74 94 37 ou par courriel à inscription.crac@laregion.frPendant les vacances, les enfants sont invités à découvrir l’exposition Plastic Newspaper de Lucy McKenzie avec leurs yeux mais aussi avec leurs mains !Spécialiste du trompe-l’œil et de l’illusion, l’artiste joue avec les mises en scène et les faux-semblants.À travers une visite ponctuée de jeux et d’activités, les enfants mènent l’enquête pour débusquer le vrai du faux avant de partir en atelier.Entre expérimentation, détournement et manipulation d’images, chacun·e fabrique et bricole pour jouer avec le regard !Visuel Atelier Cric Crac pour les enfants de 7 à 12 ans photo Crac Occitanie, 2026. .

Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 74 94 37 inscription.crac@laregion.fr

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English :

L’événement ATELIER CRIC CRAC Sète a été mis à jour le 2026-05-20 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE