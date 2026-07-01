WILSON SALIWONCZYK EL PAYADOR ARGENTIN EN CONCERT ! Sète
mercredi 22 juillet 2026 · Sète
Informations pratiques
Sète
WILSON SALIWONCZYK EL PAYADOR ARGENTIN EN CONCERT !
896 Boulevard de Verdun Clos St Joseph Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
En In et Off du Festival Voix Vives à la baleine rouge, Wilson El Payador, le troubadour argentin de retour à Sète.
En In et Off du Festival Voix Vives à la baleine rouge, Wilson El Payador, le troubadour argentin de retour à Sète.
Il sera avec Le Retour des Troubadours le mercredi 22 juillet à 18h au bas du parc Simone Veil. dans le In du festival. Et le même jour à 20h30 chez nous à la baleine rouge pour un concert généreux en Off .
896 Boulevard de Verdun Clos St Joseph Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 49 39 27 35 baleinerouge7@gmail.com
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English :
On and Off the Festival Voix Vives Stage: The Red Whale, Wilson El Payador, the Argentine troubadour, returns to Sète.
L’événement WILSON SALIWONCZYK EL PAYADOR ARGENTIN EN CONCERT ! Sète a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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