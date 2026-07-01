Informations pratiques

Sète

WILSON SALIWONCZYK EL PAYADOR ARGENTIN EN CONCERT !

896 Boulevard de Verdun Clos St Joseph Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

En In et Off du Festival Voix Vives à la baleine rouge, Wilson El Payador, le troubadour argentin de retour à Sète.

En In et Off du Festival Voix Vives à la baleine rouge, Wilson El Payador, le troubadour argentin de retour à Sète.

Il sera avec Le Retour des Troubadours le mercredi 22 juillet à 18h au bas du parc Simone Veil. dans le In du festival. Et le même jour à 20h30 chez nous à la baleine rouge pour un concert généreux en Off .

896 Boulevard de Verdun Clos St Joseph Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 49 39 27 35 baleinerouge7@gmail.com

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English :

On and Off the Festival Voix Vives Stage: The Red Whale, Wilson El Payador, the Argentine troubadour, returns to Sète.

L’événement WILSON SALIWONCZYK EL PAYADOR ARGENTIN EN CONCERT ! Sète a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau