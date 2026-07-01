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AGENDA · Sète

WILSON SALIWONCZYK EL PAYADOR ARGENTIN EN CONCERT ! Sète

mercredi 22 juillet 2026 · Sète

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Adresse
896 Boulevard de Verdun Clos St Joseph
Ville
34200 Sète
Département
Hérault
Tarif

Sète

WILSON SALIWONCZYK EL PAYADOR ARGENTIN EN CONCERT !

896 Boulevard de Verdun Clos St Joseph Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

En In et Off du Festival Voix Vives à la baleine rouge, Wilson El Payador, le troubadour argentin de retour à Sète.
En In et Off du Festival Voix Vives à la baleine rouge, Wilson El Payador, le troubadour argentin de retour à Sète.
Il sera avec Le Retour des Troubadours le mercredi 22 juillet à 18h au bas du parc Simone Veil. dans le In du festival. Et le même jour à 20h30 chez nous à la baleine rouge pour un concert généreux en Off   .

896 Boulevard de Verdun Clos St Joseph Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 49 39 27 35  baleinerouge7@gmail.com

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English :

On and Off the Festival Voix Vives Stage: The Red Whale, Wilson El Payador, the Argentine troubadour, returns to Sète.

L’événement WILSON SALIWONCZYK EL PAYADOR ARGENTIN EN CONCERT ! Sète a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau

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