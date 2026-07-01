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AGENDA · Sète

CRANIOSACRAL CRANIO SACRE ENERGETIQUE Sète

mercredi 22 juillet 2026 · Sète

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
jeudi 31 décembre 2026
Adresse
1 BIS RUE JEAN FREDERIC BAZILLE
Ville
34200 Sète
Département
Hérault
Tarif
70

Sète

CRANIOSACRAL CRANIO SACRE ENERGETIQUE

1 BIS RUE JEAN FREDERIC BAZILLE Sète Hérault

Tarif : – – 70 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-12-31

Date(s) :
2026-07-22

Offrez-vous une vraie parenthèse hors du temps sur Sète.
En séance individuelle, le crânio-sacré énergétique libère les tensions, apaise le système nerveux et invite à un lâcher-prise profond, corps et esprit.
Offrez-vous une vraie parenthèse hors du temps sur Sète.
En séance individuelle, le crânio-sacré énergétique libère les tensions, apaise le système nerveux et invite à un lâcher-prise profond, corps et esprit.
Pour qui sportifs pour récupérer, seniors, actifs fatigués, ou toute personne sujette au stress ou aux troubles du sommeil.
Bienfaits détente profonde, meilleur sommeil, calme durable.   .

1 BIS RUE JEAN FREDERIC BAZILLE Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 31 73 27 02  sandrine2508@hotmail.fr

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English :

Treat yourself to a truly timeless escape in Sète.
In a one-on-one session, craniosacral energy therapy releases tension, soothes the nervous system, and invites a deep sense of letting go—both for the body and the mind.

L’événement CRANIOSACRAL CRANIO SACRE ENERGETIQUE Sète a été mis à jour le 2026-07-15 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau

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