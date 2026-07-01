Informations pratiques

Sète

CRANIOSACRAL CRANIO SACRE ENERGETIQUE

1 BIS RUE JEAN FREDERIC BAZILLE Sète Hérault

Tarif : – – 70 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-07-22

Offrez-vous une vraie parenthèse hors du temps sur Sète.

En séance individuelle, le crânio-sacré énergétique libère les tensions, apaise le système nerveux et invite à un lâcher-prise profond, corps et esprit.

Offrez-vous une vraie parenthèse hors du temps sur Sète.

En séance individuelle, le crânio-sacré énergétique libère les tensions, apaise le système nerveux et invite à un lâcher-prise profond, corps et esprit.

Pour qui sportifs pour récupérer, seniors, actifs fatigués, ou toute personne sujette au stress ou aux troubles du sommeil.

Bienfaits détente profonde, meilleur sommeil, calme durable. .

1 BIS RUE JEAN FREDERIC BAZILLE Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 31 73 27 02 sandrine2508@hotmail.fr

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English :

Treat yourself to a truly timeless escape in Sète.

In a one-on-one session, craniosacral energy therapy releases tension, soothes the nervous system, and invites a deep sense of letting go—both for the body and the mind.

L’événement CRANIOSACRAL CRANIO SACRE ENERGETIQUE Sète a été mis à jour le 2026-07-15 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau