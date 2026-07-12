DISCO SALAM X FIEST’À SÈTE Sète
dimanche 19 juillet 2026 · Sète
Informations pratiques
Sète
DISCO SALAM X FIEST’À SÈTE
Chai des Moulins Sète Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Des archives du Maroc aux dancefloors actuels du monde arabe, Disco Salam propose une soirée entre héritage et transe collective !
Des archives du Maroc aux dancefloors actuels du monde arabe, Disco Salam propose une soirée entre héritage et transe collective !
Au programme
– Disco Atlas, vinyles rares, cassettes oubliées et pépites électroniques d’Afrique du Nord
– Aziz Konkrite road-trip musical ultra-festif entre hip-hop arabe, tradition et beats modernes.
– Dar Gnawa (mené par le Maâlem Youssef Smarraï), une fin de nuit en communion totale pour une Lila Gnawa contemporaine et hypnotique .
Chai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie
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English : DISCO SALAM X FIEST’À SÈTE
From Morocco’s archives to today’s dance floors across the Arab world, Disco Salam offers an evening that blends heritage with collective ecstasy!
L’événement DISCO SALAM X FIEST’À SÈTE Sète a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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