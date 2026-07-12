Informations pratiques

Sète

DISCO SALAM X FIEST’À SÈTE

Chai des Moulins Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Des archives du Maroc aux dancefloors actuels du monde arabe, Disco Salam propose une soirée entre héritage et transe collective !

Des archives du Maroc aux dancefloors actuels du monde arabe, Disco Salam propose une soirée entre héritage et transe collective !

Au programme

– Disco Atlas, vinyles rares, cassettes oubliées et pépites électroniques d’Afrique du Nord

– Aziz Konkrite road-trip musical ultra-festif entre hip-hop arabe, tradition et beats modernes.

– Dar Gnawa (mené par le Maâlem Youssef Smarraï), une fin de nuit en communion totale pour une Lila Gnawa contemporaine et hypnotique .

Chai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie

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English : DISCO SALAM X FIEST’À SÈTE

From Morocco’s archives to today’s dance floors across the Arab world, Disco Salam offers an evening that blends heritage with collective ecstasy!

L’événement DISCO SALAM X FIEST’À SÈTE Sète a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau