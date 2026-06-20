Sète

LES RENDEZ-VOUS DE MAYEL

27 avenue Victor Hugo Sète Hérault

Tarif : 29 – 29 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-07-14

Cet été, Mayel El Hajaoui quitte les plateaux de télévision pour venir rencontrer son public dans un format exceptionnel, intime et chaleureux.

L’ÉVÉNEMENT HUMOUR DE L’ÉTÉ À SÈTE

Cet été, Mayel El Hajaoui quitte les plateaux de télévision pour venir rencontrer son public dans un format exceptionnel, intime et chaleureux.

Connu pour son rôle de Georges dans la série à succès Demain nous appartient , Mayel vous embarque dans un seul-en-scène drôle, sincère, spontané et profondément humain.

Mais ici, ce n’est pas juste un spectacle…

Après chaque représentation, Mayel prend le temps d’échanger avec vous discussions, photos, dédicaces, moments privilégiés…

Une véritable rencontre, dans l’ambiance conviviale et intimiste de L’Audace.

Un rendez-vous unique à vivre tout l’été.

Places limitées à chaque date. .

27 avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 64 17 96 13 reservations@cafetheatresete.com

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English : LES RENDEZ-VOUS DE MAYEL

This summer, Mayel El Hajaoui is stepping away from the television set to meet her audience in a unique, intimate, and warm setting.

L’événement LES RENDEZ-VOUS DE MAYEL Sète a été mis à jour le 2026-06-20 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau